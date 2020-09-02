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Garry Rodrigues'in yolu Olympiakos'a çıktı

Bonservisi Al-Ittihad takımında olan Garry Rodrigues için kulübünden resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği oyuncunun, büyük olasılıkla Olympiakos ile yoluna devam edeceği belirtildi.

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Süper Lig'de Galatasaray forması giydiği dönemde gösterdiği performansla Al-Ittihad'a 9 milyon Euro karşılığında transfer olan Garry Rodrigues, kulübü tarafından 6 ay sonra Fenerbahçe'ye 2 sezonluğuna kiralandı. Al-Ittihad formasıyla 11 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösteren Rodrigues, sarı lacivertli forma ile ise 29 maçta 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Sarı lacivertli takımın bu transfer döneminde yaptığı takviyeler sonrası yıldız isimle yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız isim ile Yunanistan ekibi Olympiakos'un ilgilendiği belirtiliyordu.

Transfere ilişkin açıklama yapan Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullanarak;

Sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek.

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