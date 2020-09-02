Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadının kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaraylı Fatih Öztürk, birkaç gün önce sarışın bir kadınla görüntülendi. Fatih Öztürk, fotoğrafların silinmesi için gazetecilere dakikalarca dil dökmüştü. Fatih Öztürk'ün yanındaki kadın bakım kim çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, birkaç gün önce gece saatlerinde İstanbul turundaydı. Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitmesi olay olmuştu.
Geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi. Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalışmıştı.
''Fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz'': Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi. Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz."
"Sen sus, çabuk arabaya bin": Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırdı. Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" dedi.