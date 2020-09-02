Gün yapan kadınlara koronavirüs şoku! Konya'da site karantinaya alındı
KONYA Selçuklu'da 4 bloklu 68 daire bulunan sitede gün yapan 16 komşu kadından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası site karantinaya alındı.Abone ol
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 68 daireli bir site karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı.
Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.