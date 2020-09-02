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Gün yapan kadınlara koronavirüs şoku! Konya'da site karantinaya alındı

KONYA Selçuklu'da 4 bloklu 68 daire bulunan sitede gün yapan 16 komşu kadından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası site karantinaya alındı.

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 68 daireli bir site karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı.

Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.

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