Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan kurtulmaya çalışıyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Tolgay Arslan'a Bundesliga ekibi Hannover 96 talip oldu. Ancak deneyimli orta saha Bundesliga ekibi ile anlaşamadı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istenileni verememesi nedeniyle ayrılığına sıcak bakılan Tolgay Arslan konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Sportbuzzer.de'nin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre Hannover 96 kulübü, Tolgay Arslan'a resmen talip oldu ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmeye başladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin, transfer görüşmesi için serbest bıraktığı Tolgay Arslan, Alman kulübünün kendisine sunduğu teklifi reddetti.

Tek sorun yüksek maaşı

Hannover'in Tolgay konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken, oyuncunun maaş konusunda geri adım atmadığı ve görüşmelerin bu noktada tıkandığı ifade edildi.

Yeni teklif yapılacak mı?

Alman kulübünün temsilcilerinin Tolgay'a henüz kapılarını kapatmadığı aktarılırken, transfer gidişatını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.