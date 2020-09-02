Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.