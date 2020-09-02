Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’yla” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi.
Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.
Üst düzey önlem alındı
Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.
Üst düzey önlem alındı
Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.
Katar emirinin kardeşi
Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.