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TIR'a arkadan çarptı! Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı

BURSA'da düğün hazırlığı yapan çiftin içinde bulunduğu araç öndeki TIR'a çarptı ve sürüklendi. Feci kazada otomobil sürücüsü Mutlu Varol hayatını kaybetti. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bir süre tırın arkasında sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü Varol ile nişanlısı Seren Taşdemir (25), Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42), bulundukları yerde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Mutlu Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Seren ve Gaye Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bircan Taşdemir ise Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu, tır sürücüsü N.E'nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olan Mutlu Varol ile Seren Taşdemir'in nişanlı olduğu, birkaç gün önce Aydın'da kına eğlencesi yaptıkları ve 2 gün sonra Bursa'da gerçekleştirilecek düğünlerine hazırlandıkları öğrenildi.

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