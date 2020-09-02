Alman siyasetçi i Friedhelm Ost Türkiye’nin turizm önlemlerine methiyeler dizdi

Alman Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci-siyasetçi Friedhelm Ost, kaleme aldığı yazıda Türkiye’nin aldığı güvenli turizm önlemlerinin tüm dünyaya örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

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Koronavirüs salgınında turizmdeki akışı canlı tutmak için aldığı önlemlerle birçok ülkeye örnek olan ve uluslararası temaslarını ilerleten Türkiye’nin başarısı, yabancı medyada ses getirmeye devam ediyor.

"Türkiye dünyaya örnek oluyor "

Aylardır başta İngiliz ve Alman basını olmak üzere birçok ülkeden gazetecinin, güvenli turizm önlemleriyle övgü yağdırdığı, yer verdikleri detaylarla pandemiye rağmen turizmin nasıl yapılması gerektiğine dair örnek gösterdikleri Türkiye’ye yeni bir övgü de Alman siyasetçi Friedhelm Ost’tan geldi.

Hijyen kurallarına üst düzey dikkat

Almanya’nın üst düzey siyaset yazarlarınıngörüşlerini paylaştığı Blog Der Republik’te yayınlanan "Antalya turistleri için sıkı önlemler" başlıklı yazısında Ost, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un pandemi döneminde harika işler çıkardığına yer verdi.

Ersoy’un, Türkiye'nin Akdeniz Rivierası'ndaki kıyı bölgeleri için uygulamaya koyduğu katı salgın önleyici tedbirlerin, örnek olmanın ötesinde olduğundan bahseden Ost, başta Antalya olmak üzere turizm işletmelerindeki hijyen kurallarına da yer verdi.

“Tatilin tadını Türkiye’de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda” olduğunu belirten Ost, turistlere yönelik uyarıların etkili olmasının yanı sıra bir o kadar da dostane ve nazik olduğunu vurguladı.

"Türkiye'ye olan önyargının kırılması gerekiyor''

Havalaanlarında başlayan ateş ölçme ve dezenfektana ulaşma süreçlerinin otellerde ve restoranlarda da devam ettiğini belirten Ost, maske takmaya verilen önemi de bir kez daha yineledi.

Tatil komplekslerindeki hareketliliğin sonbaharda da devam edeceği detayına ver verilen yazıda Türkiye’nin İtalya, Fransa gibi rakiplerinin geride bıraktığından da bahsetti.

Ost, Türkiye’nin geniş kapsamda sağladığı koşulları överken, ülkenin turizm ve pandemi önlemindeki başarısının gözardı edilmeye çalışmasının, kırılması gerekn önyargılar yüzünden gerçekleştiğini söyledi.