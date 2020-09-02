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Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti: İşte 2 Eylül altın fiyatları

Geçtiğimiz ay tarihi zirveyi gören altın fiyatları bir nebze düşüşe geçse de yine de hareketliliğini sürdürüyor.

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Altın fiyatları piyasalarda hafta ortasının yaşandığı 2 Eylül 2020 Çarşamba günü düne göre düşüş gerçekleştirdi. Ons altının bin 963 dolara gerilemesiyle birlikte altının gramı da aynı şekilde düştü.

Gram altın

Bigpara’dan elde edilen son dakika altın fiyatları verilerine göre gram altın bugün 465 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 

Her dönem yatırımcısı tarafından tercih edilen ürünlerden olan çeyrek altın ise bugün 755 liradan alınırken 765 liradan satışa sunuluyor.

Tam altın 

Yatırım veya takı amaçlı tam altın almak isteyen kişilerse bugün 3 bin 60 liralık bir ödeme gerçekleştirecekler.

Cumhuriyet altını 

Bir süredir fiyatı 3 bin liranın üzerinde bulunan cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 11 liradan alınıp 3 bin 47 liradan satılıyor.

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