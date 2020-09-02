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Adana'da kargodan çıkanlar hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda çok sayıda paha biçilemez tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kargo şubesine tarihi eser geleceği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine kargo şubesine yaptığı baskında Roma dönemine ait ait olduğu değerlendirilen bin 178 sikke, değişik ebatlarda 15 adet metal obje ele geçirildi. Kargonun Hatay’dan geldiğinin belirlenmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.



Müzeye teslim edildi
Ortak yapılan çalışmada zanlının evi ve iş yeri belirlendi. Yapılan baskında zanlı gözaltına alınırken yapılan aralamalarda 28 adet sikke, 30 cam bilezik ve parçaları, 2 toprak küp ve kapak, 1 el terazisi ve kefe ağırlığı, 1 kulplu bakır süzgeç, 1 kandil, 7 göz yaşı şişesi ve parçası, 1 toprak vazo, 30 can bilezik ve parçaları, 2 cam yüzük, 1 metal yüzük, 1 metal mühür, 1 metal bıçak, 11 metal çivi, 7 toprak obje, 1 metal hamam taşı ele geçirildi. Zanlı ise sorgulanmak üzere Adana’ya getirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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