Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı'dan 65 yaş ve üzeri bireylere grip ve zatürre aşısı uyarısı

Grip mevsimi yaklaşıyor bununla birlikte aşı ile ilgili kafa karışıklığı da sürüyor. Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, 65 yaş üstü bireylerde koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli basamağını aşı ile bağışıklamanın oluşturduğunu belirterek, "Büyüklerimiz Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zamanlarda mevsimsel grip ile zatürre aşılarını yaptırmalıdır." dedi.

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Prof. Dr. Naharcı yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) dünyada birçok ülkeyi olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini hatırlatarak, hastalığın yol açtığı sorunlar açısından ise en önemli risk grubunu 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oluşturduğunu anlattı.

Yaşlanma ile birlikte vücuttaki birçok sistemde farklı derecelerde değişiklikler ve bazı fonksiyonlarda azalmalar görüldüğüne işaret eden Naharcı, bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin sayısının ve etkinliğinin azalmasının bunlardan biri olduğunu söyledi.

Naharcı, bu nedenle yaşlı bireylerin bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklara karşı daha hassas ve savunmasız olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19'un bireyler arasında yayılma hızının yüksek olduğu, özellikle çeşitli kronik hastalıklara sahip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı daha hassas olan 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde daha ölümcül seyrettiği bilinmektedir. Bu nedenle birçok ülkede yaşlı bireylere yönelik izolasyon politikaları uygulanmıştır. Aynı zamanda hastalığa yakalanma korkusu da yaşlılarımızda evden çıkma konusunda tedirginlik oluşturmuştur. Bu durum ise yaşlı bireylerin hem kronik hastalıklarına yönelik sağlık hizmetinden hem de koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmasında azalmalara yol açabilmektedir. 65 yaş üstü bireylerde koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli basamağını aşı ile bağışıklama oluşturmaktadır. Bağışıklama, kişinin aşılama yoluyla bir hastalığa karşı korunma sürecidir. Aşılar hastalıkların sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır.

Aşılama ile önlenebilecek hastalıkların başında grip ve zatürre gelmektedir. Büyüklerimiz Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zamanlarda mevsimsel grip ile zatürre aşılarını yaptırmalıdır.

"Ekim ve kasım ayları aşılama için en ideal aylardır"

Grip (influenza) virüsünün, özellikle yıl içinde ekim ayından başlayarak ilkbahara kadar süren dönemde görülen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı nedeni olduğunu dile getiren Naharcı, şunları kaydetti:

"Bu enfeksiyon, hastaneye yatış sayısında belirgin bir artışa neden olurken özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları (diyabet, hipertansiyon gibi) olan bireylerde komplikasyonlara bağlı ölümlere neden olabilmektedir. Zatürre ise bakteri ve virüslerle akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan yaşlı bireylerde daha ölümcül seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. İnfluenza virüsüne bağlı gripten ve bakteri kaynaklı zatürreden, bunların neden olduğu hastaneye yatış, felç, kalp krizi ve ölüm gibi ek problemlerden korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır."

Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yaşlı bireylerde influenzanın hastalığın ilk haftalarında kalp krizi riskini 3-5, felç riskini ise 2-3 kat artırdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle küresel olarak birçok ülke tüm gücü ile Kovid-19 salgını ile mücadele ederken aşı ile önlenebilir hastalıkların azaltılarak hastaneye ve yoğun bakımlara yatışların düşürülmesi, sağlık sistemlerinin daha randımanlı çalışmasına imkan sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

65 yaş ve üzeri bireylerin yılda bir kez grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Naharcı, sözlerini şöyle tamamladı: