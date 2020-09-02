BIST 1.087
DOLAR 7,38
EURO 8,77
ALTIN 467,48
HABER /  GÜNCEL
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Erzurum'da 7 yıldır kaçan çifte cinayet sanığı yatağın altında yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'da 2006 yılında iki kişiyi öldüren ve 7 yıldır firari olan cinayet sanığı yapılan operasyonla ikametinde yatağın altına yakalandı.

Abone ol

2006 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde arazi kavgası sonucunda M.G adlı hükümlü 2 kişiyi öldürdü. 6 yıl ceza evinde yatan ve ardından tahliye olan ve 2013 yılında açılan davada tutuklanmasına karar verilen M.G hapis kararının ardından kayıplara karıştı.

7 yıldır gizlenen M.G, Didim ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Grup Amirliğinin yaptığı titiz takip ve incelemeler sonucunda Yeni Mahallede saklandığı evde yakalandı. Sabah saatlerinde eve baskın yapan emniyet güçleri M.G’yi ikametinde saklandığı yatağın altında yakaladı.

36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da evden yüzlerce kez kaçan çocuğun annesi: Elektronik kelepçe takılsın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Lüks cipin parasını ödedi ÖTV oranları değişince 55 bin lira daha istediler
Balıkesir için korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olacak
Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti: İşte 2 Eylül altın fiyatları
Eski erkek arkadaşı, gizli görüntüleriyle şantaj yapıp tecavüz etti!
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül dolar kuru ne kadar?
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan çok acı itiraf! Böyle giderse sağlık çalışanı bulamayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok Babadan PUBG iddiası
TIR'a arkadan çarptı! Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı
Vedat Muriç 167 milyon liraya Lazio'da
Alman siyasetçi i Friedhelm Ost Türkiye’nin turizm önlemlerine methiyeler dizdi
TRT EBA TV Yayınları özel içerikleriyle 31 Ağustos’ta başlıyor
Yorumlar