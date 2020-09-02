CHP'den teşkilata Muharrem İnce talimatı: İlgi göstermeyin

Muharrem İnce'nin hazırlıklarını tamamladığı 'Memleket Hareketi' cuma günü Sivas'ta başlıyor. İnce'nin hareketi öncesi CHP yönetimi flaş bir adım attı ve teşkilata 'ilgi göstermeyim' talimatı verdi.

Abone ol

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen ancak son dönemde partisiyle arasında soğuk rüzgârlar esen Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ni Cuma günü Sivas’ta başlatıyor.



İnce, yola çıkmaya hazırlanırken, CHP Genel Merkezi de teyakkuza geçti. İnce’ye yönelik ‘ilgisizlik politikası’ başlatan CHP yönetiminin, teşkilatlarına İnce’ye “kapıları kapatın, ilgi göstermeyin” talimatı verdiği belirtiliyor.

İhraç iddiası

Kulislere yansıyan bilgilere göre Muharrem İnce’nin Sivas’ta yapacağı açıklama partisi ile olan ilişkilerinin seyrini belirleyecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İnce konuşana kadar CHP yönetimi suskunluğunu koruma ve İnce’yi “gündemde tutmama” tavrını sürdürecek. Muharrem İnce’nin 4 Eylül’de yapacağı açıklamada partiyi yıpratacak ve zarar verecek bir eleştiri yönetmesi hâlinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, rafa kaldırdığı disiplin mekanizmasını devreye sokacak.

Ayrıca İnce’nin açıklamalarında CHP’yi “hedef tahtası” hâline getirmesi durumda partiden ihraç edilmesinin de gündeme geleceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konusunda yaptığı açıklama “Partinin tartışılmasına izin vermem” diyerek, disiplin mekanizmasını işaret etmişti.