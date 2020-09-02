BIST 1.086
DOLAR 7,38
EURO 8,77
ALTIN 467,45
HABER /  EKONOMİ
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı! İşte önemli veriler

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığı ağustosta 6,3 milyar dolar olarak belirlendi.

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 6 il için uyarı var! Hem yağacak hem yakacak bu saate dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsi raporu! Midesinden çamur çıktı
Muharrem İnce CHP'den ihraç ediliyor! Eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba iddia
Lüks cipin parasını ödedi ÖTV oranları değişince 55 bin lira daha istediler
Balıkesir için korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olacak
Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti: İşte 2 Eylül altın fiyatları
Eski erkek arkadaşı, gizli görüntüleriyle şantaj yapıp tecavüz etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz
Mehmet Ceyhan'dan TFF'ye tepki: Bu kadar komik bir şey yok
CHP'den teşkilata Muharrem İnce talimatı: İlgi göstermeyin
Erzurum'da 7 yıldır kaçan çifte cinayet sanığı yatağın altında yakalandı
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Yorumlar