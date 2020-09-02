Mehmet Ceyhan'dan TFF'ye tepki: Bu kadar komik bir şey yok
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin ekim ayından itibaren maçlara seyirci alma kararını eleştirirken ''Futbol takımlarına her gün testler yapılıyor. Pozitif çıkmış adamın ertesi gün negatif diye açıklanması kadar komik bir şey yok.'' dedi.Abone ol
Süper Lig'de maçların 11 Eylül'de başlamasının ardından gelecek ay karşılaşmalara sınırlı sayıda seyirci alınacağı açıklanmıştı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin aldığı kararla ilgili eleştirilerde bulundu.
FOX TV'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "TFF kendi başına maçlara seyirci alınacağını belirliyor. Maçların başlayacağı tarihi kendi kendine belirliyor. Futbol takımlarına her gün testler yapılıyor. Pozitif çıkmış adamın ertesi gün negatif diye açıklanması kadar komik bir şey yok. TFF'nin bir pandemi danışma kurulu kurması lazım. Bunları defalarca söyledik ama kimse dinlemiyor" ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir ne demişti?
"1 Ekim itibariyle stadyumlarımıza yüzde 30 kapasite ile seyirci almak hedefimizdir. İlerleyen günlerde dolu statlarda yine eski coşkulu günlere döneceğiz. Bizim tek gayemiz Avrupa ile rekabet edebilen, ekonomisi güçlü, marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmaktır. Hedefimiz, Türk futbolunu geliştiren ve kazandıran bir yapıya kavuşturmaktır. Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini anladığımıza inanıyorum."