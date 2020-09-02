Mehmet Ceyhan'dan TFF'ye tepki: Bu kadar komik bir şey yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin ekim ayından itibaren maçlara seyirci alma kararını eleştirirken ''Futbol takımlarına her gün testler yapılıyor. Pozitif çıkmış adamın ertesi gün negatif diye açıklanması kadar komik bir şey yok.'' dedi.

Abone ol

Süper Lig'de maçların 11 Eylül'de başlamasının ardından gelecek ay karşılaşmalara sınırlı sayıda seyirci alınacağı açıklanmıştı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin aldığı kararla ilgili eleştirilerde bulundu.

FOX TV'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "TFF kendi başına maçlara seyirci alınacağını belirliyor. Maçların başlayacağı tarihi kendi kendine belirliyor. Futbol takımlarına her gün testler yapılıyor. Pozitif çıkmış adamın ertesi gün negatif diye açıklanması kadar komik bir şey yok. TFF'nin bir pandemi danışma kurulu kurması lazım. Bunları defalarca söyledik ama kimse dinlemiyor" ifadelerini kullandı.