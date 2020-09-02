Tamer Akkal'dan olay 'Demirtaş' paylaşımı: Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çocuklarıyla birlikte görüşmesine izin verilmemesiyle "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş." diye yazdı.

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Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi" sözleriyle çocuklarının aynı anda babalarıyla görüşmesine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini açıklamıştı.

"Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

*Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize..

Akkal, gelen tepkiler sonrası tweetini sildi.

"Danışmanım yapmış"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Tamer Akkal, söz konusu paylaşımı bir danışman tarafından yapıldığını öne sürerek, şu açıklamayı yaptı:

Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır.

Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir. Milletin vekili makamında olan biri için böyle bir dilin tarafımca kullanılması bir yana, zikredilmesi bile benim dünyama terstir.

Her evladın ideolojilerimizden bağımsız çok değerli ve biricik olduğunu bilen ve evladı olan biri olarak; ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ırk, dil, din, etnik köken kavramlarından bağımsız çok kıymetli olduğunun bilincinde bir insan olarak, şahsımla ilgisi olmayan paylaşım için çok üzgün olduğumu belirtir, danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım.