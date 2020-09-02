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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Apple, App Store fiyatlarını artırıyor! Dijital hizmet vergisi

App Store fiyatlarına 'dijital hizmet vergisi' getiren teknoloji devi Apple, başka ülkelerde de fiyat güncellemesi yaptı.

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Bu vergi kapsamında başta ABD'li şirketler olmak üzere tüm büyük uluslararası teknoloji şirketleri, internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlar yanında parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi'ni ödeyecek denilmişti.

Türkiye için de devreye alındı

LOG'da yer alan habere göre, Dijital Hizmet Vergisi'nin Türkiye'de en az 20 milyon TL ya da küresel ölçekte 750 milyon Euro ve üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacağı açıklanmıştı. İşte bu vergi Apple tarafından kısa süre önce App Store özelinde Türkiye için de devreye alındı.

Hem uygulama, hem de uygulama içi ücretlerde artış bekleniyor

Apple'ın yeni vergi için verdiği bilgide şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye: Yüzde 7,5'lik yeni dijital hizmet vergisi (Yüzde 18'lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)..."

Hem uygulama ücretleri hem de uygulama içi satın alma ücretlerinde bir artış bekleniyor. Fiyat değişiklikleri önümüzdeki günlerde hayata geçecek ve geliştiriciler istediği takdirde bazı abonelerin fiyatlarını da artırabilecek.

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