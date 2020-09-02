Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti 72 yaşındaydı

ÇORUM eski Belediye Başkanı ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'nın yakın arkadaşı Prof. Dr. Arif Ersoy vefat etti.

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Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapmış Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüş Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti.

Cenazesi Çorum'da defnedilecek

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21:15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'da defnedilecek.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ile önemli çalışmalar yürütmüş Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı. İktisat profesörü olan Ersoy, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Siyaset dünyasından taziye mesajları

Arif Ersoy'un vefat haberi sonrası birçok önemli isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.