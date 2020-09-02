BIST 1.087
DOLAR 7,38
EURO 8,77
ALTIN 467,48
HABER /  YEREL
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Bursa'da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 02.00 sıralarında, İznik- Adapazarı yolu Çiçekli mevkisinde meydana geldi. İznik yönüne doğru giden K.Ö. (26) yönetimindeki 37 RC 730 plakalı TIR, karşı yönden gelen Aydın Arı'nın (31) kullandığı 11 SA 449 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü K.Ö. ise ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çin'in Uygur Türklerine zulmü sürüyor! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uygurlar'da tutuklandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Devletin içine yerleşin' diyen tarikat şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kızı istismardan tutuklandı
Tamer Akkal'dan skandal 'Demirtaş' paylaşımı: Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsi raporu! Midesinden çamur çıktı
Muharrem İnce CHP'den ihraç ediliyor! Eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba iddia
Lüks cipin parasını ödedi ÖTV oranları değişince 55 bin lira daha istediler
Balıkesir için korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Gönlüşen'in ismi Demetevler Spor Tesisi’ne verildi
Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti 72 yaşındaydı
Leipzig'ten Sörloth için Trabzonspor'a çılgın teklif
Aselsan, Ukrayna'da şirket kurdu
Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı'dan 65 yaş ve üzeri bireylere grip ve zatürre aşısı uyarısı
TRT EBA TV Yayınları özel içerikleriyle 31 Ağustos’ta başlıyor
Yorumlar