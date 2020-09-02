Festivale gidiyorum diye evden çıktı! Sırra kadem bastı
Mardinli Aydın Ekinci, 2012'de Ankara'da sebze toplayıcılığı yaptığı sırada festivale gideceğini belirterek ailesinin yanından ayrıldı
Yaklaşık 8 yıl önce Ankara'nın Beypazarı ilçesine sebze toplamaya giden Aydın Ekinci, burada birlikte kaldığı ailesine 'Festivale gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra yakınlarını arayıp bir evde zorlu tutulduğunu belirten Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan yakınları, Ekinci'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Karalanı Mahallesinde yaşayan Ekinci ailesi, 8 yıl önce sebze toplayıcılığı yapmak için Ankara’nın Beypazarı ilçesine gitti. Burada çalışan aile üyelerinden Aydın Ekinci (40), bir gün 'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıktı.
3 çocuk babası : O gün Aydın Ekinci'den haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Evden çıktıktan 2 ay sonra akrabalarını arayıp "Ben Ankara’da bir evde tutuluyorum, size adres vereceğim gelip beni alacaksınız" diyerek yardım talep eden 3 çocuk babası Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan ailesi, Aydın Ekinci'nin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım talebinde bulundu.
Haber alamıyorlar: Aydın Ekinci'nin ağabeyi Reşat Ekinci, Mardin’den Ankara’ya sebze toplamaya gittiklerini söyledi. Çalıştıkları bölgede uzun yıllar bulundukları için ev ve araba aldıklarını belirten Ekinci, Aydın'ın her sene haziran ayında düzenlenen festivale kendi arabasıyla gittiğini ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.