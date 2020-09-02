Festivale gidiyorum diye evden çıktı! Sırra kadem bastı

Haber alamıyorlar: Aydın Ekinci'nin ağabeyi Reşat Ekinci, Mardin’den Ankara’ya sebze toplamaya gittiklerini söyledi. Çalıştıkları bölgede uzun yıllar bulundukları için ev ve araba aldıklarını belirten Ekinci, Aydın'ın her sene haziran ayında düzenlenen festivale kendi arabasıyla gittiğini ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.