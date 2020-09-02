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Konya'da hırsız işçilerin savunması: Atık vaziyetteydi aldık

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da 2 şahıs, taşeron işçi olarak çalıştıkları firmadan 36 bin lira değerinde kablo çalarak hurdacıya sattı. Yer altından geçen kabloları çalan sözde işçilerin ifadelerinde 'Atık vaziyetteydi aldık' diye kendilerini savunduğu öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, Karatay ve Meram ilçelerinde, yer altından geçen telefon hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler kabloları şirkette taşeron işçi olarak çalışan Musa Ö. ve İsmet C.'nin çaldığını saptadı. İkili yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin hurdacıya sattıkları 36 bin lira değerindeki kablolar da ele geçirilerek, firmaya teslim edildi. 2 şüphelinin ifadelerinde kabloları çalmadıklarını, kabloların atık vaziyette olduğunu, bu nedenle aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Musa Ö. ve İsmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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