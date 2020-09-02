Çin'in Uygur Türklerine zulmü sürüyor! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uygurlar'da tutuklandı
ÇİN'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık zulmü devam ediyor... Daha önce Uygur kadınlarını zorla kısırlaştırdığı ortaya çıkan Çin'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu halde ülkeye dönen Uygurları tutuklayıp kamplara bıraktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Çin... Uygur Türklerine uyguladığı korkunç insanlık zulmüne devam eden sözde dünya ekonomisini avuçlarında tutan ülke... Uygur dosyası derinleştikçe, Çin'in sadece Doğu Türkistan'da olan insanlara uyguladığı zulümlerle kalmadığı ortaya çıktı. Ülkeyi terk edenlerin peşini bırakmayan Çin'in Doğu Türkistan'a dönmek zorunda kalanlarında pasaportuna el koyduğu öğrenildi. İşte o insanlık dramı dolu hikayeler...
Çin tarafından tutuklanan Uygurlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mevlüde Nazımi. Hasta annesine bakmak için Doğu Türkistan’a gitmişti, tutuklandı. Şimdi ondan bir haber alınamıyor...
Kız kardeşini arayarak yıllarını geçiriyor
Medine Nazimi, 10 yıldır Türkiye vatandaşı bir Uygur Türkü. Ailesiyle Türkiye’de yaşıyor. Son yıllarını, Çin tarafından tutuklanan kız kardeşi Mevlüde’den bir haber arayarak geçirdi. Kız kardeşi Mevlüde de İstanbul Üniversitesi’nde işletme eğitimi almak için Türkiye’ye gelmişti. O da 2012’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazandı.
Çin pasaportlara el koydu
Nazımi ailesinin Doğu Türkistan’da yaşayan annesi hastalanınca Mevlüde ona bakmak için Sincan Uygur Bölgesine gitti. Hem 60 yaşındaki hasta annesine bakıyor hem de özel Türkçe ve İngilizce dersleri veriyordu. Bu arada evlendi ve bir çocuğu oldu. Çin, tam da o sıralarda, ülkede yaşayan Uygurlara yönelik uygulamalarını sertleştirmişti. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurların pasaportlarına el konulmaya başlanmıştı. Pasaportu alınanlardan biri de Mevlüde oldu.