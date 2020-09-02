Çin'in Uygur Türklerine zulmü sürüyor! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uygurlar'da tutuklandı

Çin pasaportlara el koydu

Nazımi ailesinin Doğu Türkistan’da yaşayan annesi hastalanınca Mevlüde ona bakmak için Sincan Uygur Bölgesine gitti. Hem 60 yaşındaki hasta annesine bakıyor hem de özel Türkçe ve İngilizce dersleri veriyordu. Bu arada evlendi ve bir çocuğu oldu. Çin, tam da o sıralarda, ülkede yaşayan Uygurlara yönelik uygulamalarını sertleştirmişti. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurların pasaportlarına el konulmaya başlanmıştı. Pasaportu alınanlardan biri de Mevlüde oldu.