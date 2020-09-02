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Antalya'da defalarca evden kaçan çocuk bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 9 yaşından bu yana defalarca evden kaçan, 1 aydır da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Yakup A. bulundu.

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Antalya'da yaşayan Yakup A., 9 yaşında evden kaçmaya başladı. Her defasında bulunup, ailesine teslim edilen Yakup A.'yı ailesi çok sayıda doktora götürerek, yardım almasını sağlamaya çalıştı.

Ancak Yakup A., son olarak 1 ay önce evden kaçtı. Polis, Yakup A.'yı dün Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki bir internet kafede oyun oynarken buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Yakup A., ailesine teslim edildi.

"Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor, anlam veremiyoruz"
Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli evden kaçtığını anlatan baba Serhat A.,"Şimdiye kadar onlarca kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor. Oğlumun kaçmalarına anlam veremiyoruz. Çeşitli doktorlara götürdüm ama sonuç alamadık" dedi.

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