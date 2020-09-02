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Mustafa Akıncı bu kez ters köşe yaptı! ABD'nin silah ambargosu kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Akıncı, "Bu karar barışa hizmet etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Akdeniz’de tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde ABD’den provokatif bir adım geldi. Washington, Kıbrıs’ta barışa yardımcı olmak amacıyla Rum Kesimi’ne koyduğu silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırdı. Bu karara Türk yetkililerden tepki yağdı.

Akıncı ve Garber telefonda görüştü

Skandal karar sonrası şaşırtan bir açıklama da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan geldi. Akıncı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonla görüştü.

Garber’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ABD’nin savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı yönündeki kararını iletti. Garber telefon görüşmesinde ABD’nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades’e söz konusu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.

"Alınan karar yanlış"

Cumhurbaşkanı Akıncı ise Garber’e ABD’nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydetti. Akıncı, ABD tarafından alınan bu kararın yanlış olduğunu belitti.

Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de silahlanma çabalarına katkı yapmak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini vurgulayan Akıncı, ABD’nin bu kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.

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