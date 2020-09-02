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Ömer Çelik'ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış karar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.

''Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez''
Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez.

''Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz''
Türkiye garantör ülke olarak KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir.''

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