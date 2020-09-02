Fransa'da 2 Türk katliamdan mahkemeye çıkarılacak

PARİS'teki mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren teröristlere 'silah temin etmekle suçlanan' 2 Türk mahkemeye çıkarılacak.

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Fransa’da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde beş kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava bugün başlıyor. Soruşturma kapsamında belirlenen 14 sanıktan ikisi Türkiye kökenli, Ali Rıza Polat ve Metin Karasular.



Polat’ın saldırılarda ‘kilit rol oynadığı’ belirtilirken Karasular’ın da yardım ve yataklık yaptığı, finans sağlanmasına yardım ettiği öne sürülüyor. Saldırıları düzenleyen Cherif ve Said Kouachi kardeşler ile Ahmedy Coulibaly polis operasyonlarında öldürülmüştü. Saldırıya müdahil oldukları iddia edilen sanıklardan üçü gıyaben yargılanacak, 11’i Paris’in kuzeybatısındaki adliyede hakim karşısına çıkacak.







200 kişi müdahil olarak katılacak

Davanın yaz başında görülmesi bekleniyordu ama Covid-19 nedeniyle ertelendi. Sanıklar, ‘terör saldırısına yardım, silah temin etmek ve saldırganlara finansman sağlamakla’ suçlanıyor. Davaya, aralarında saldırılarda hayatını kaybeden toplam 17 kişinin yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi de müdahil olarak katılıyor.



IŞİD olduğu tahmin ediliyor

Fransa’da davaya ilginin büyük olduğu aktarılıyor ve yargılamayla hem Kouachi kardeşlere hem de saldırının arka planına dair soruların yanıtlanması beklentisinin yüksek olduğu haber veriliyor. Charlie Hebdo’ya yönelik saldırının arkasında El Kaide’nin Yemen ayağı ile IŞİD’in olduğu tahmin ediliyor.





7 Ocak 2015'te saldırı olmuştu

Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015’te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka’da Jyllands-Posten’in de yayımladığı Muhammed Peygamber karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi İslam dünyasının tepkisini çekmişti. Beş yıl önce 7 Ocak’ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü.



Karikatüristler öldürülmüştü

Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb’ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.









Yahudi marketine saldırmışlardı

Ertesi gün 8 Ocak’ta Coulibaly Paris’in güneyindeki Montrouge’da polis memuru Clarissa Jean-Philippe’i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak’ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab’ı öldürdü.



Polat hakkında müebbet hapis istemi

Davanın ana sanığı Türkiye kökenli Fransa vatandaşı Ali Rıza Polat. 35 yaşındaki sanık hakkında müebbet hapis isteniyor. Savcılığın iddianamesine göre Polat, olayların hazırlık aşamasının her adımında önemli ve kilit rol oynadı ve silahları da temin etti. Polat, 2015 yılında Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı. İddianameye göre, Belçika’da diğer bir Türk kökenli sanık olan Metin Karasular’ın evinde de saldırıda kullanılan silahlarla ilgili bir liste bulundu.







Radikalleşmeden sorumlu tutuluyor

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan ve öldüğü tahmin edilen Muhammed Belhouchine’e yönelik yargılama ise daha çok sembolik öneme sahip. Belhouchine, Paris’te 8 ve 9 Ocak 2015’teki saldırıları düzenleyen Coulibaly’nin radikalleşmesinden sorumlu tutuluyor. Belhouchine’in Coulibaly’nin IŞİD ile bağlantı kurmasını sağladığı iddia ediliyor.



Tehditlerin hedefi olmuştu

Diğer sanıkların çoğu da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor ve haklarında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İslam karikatürleri de yayınlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo provokatif mizah çizgisi nedeni ile sık sık tehditlerin hedefi olmuştu.