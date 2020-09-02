Türk futbol tarihinin en değerli kulübü belli oldu

Borsada işlem gören futbol kulüpler arasında en değerli futbol kulübü Fenerbahçe oldu.

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Borsa İstanbul’daki değerinin 3 milyar TL’yi aşmasıyla Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu.



Fenerbahçe, Borsa'da değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782,4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.