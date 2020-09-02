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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye alternatif: Erhan Zahavi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin alternatifini Çin'den buldu. Roberto Carlos'un da katkı sağladığı görüşmede tarafların el sıkıştığı belirtildi. 33 yaşındaki Erhan Zahavi, 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

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Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harcama limiti sıkıntısını aşmak adına Vedat Muriç’i bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Bu konuda Lazio ile ufak pürüzlerin kaldığı belirtilirken forvet adaylarından Kevin Gameiro, Erol Bulut’un sıcak bakmaması nedeniyle ikinci plana itildi.

Golcü transferinde Eran Zahavi'de karar kılındığı ve Roberto Carlos'un da yardımıyla tarafların el sıkıştığı kaydedildi. 4 yıldır formasını giydiği Çin’in Guangzhou R&F takımıyla olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Zahavi’nin, alacaklarına karşılık bonservisini alacağı bildirildi.

33 yaşındaki Zahavi, Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası kazanıyor.

Kulübü adına toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya’yı adeta büyülediği ifade ediliyor. Artık Avrupa’da kariyerini sürdürmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin açıklanması için Vedat’ın resmen ayrılması bekleniyor.

Sözleşme detayları belirtildi

İmza aşamasına gelindiği takdirde Zahavi’ye de 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro senelik ve 1 milyon Euro da imza parası verileceği öğrenildi.

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