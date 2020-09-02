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Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor tarihe damga vuracak

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin sadece bu döneme değil, geleceğe de damgasını vuracak projelerinden olan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına başlanırken, bölgeye uygulanacak proje ise yarışma ile belirlenecek.

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Yarışma jürisiyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayata geçirilecek proje ile Bursa tarihine damga vurmak istediklerini söyledi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan proje adım adım ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle başlanmıştı. Binaların yıkımı hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi.

Yarışma takvimi belirlendi

Bursalıların yıllardır özlemle beklediği proje için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı için proje yarışması düzenlendi. Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması çalışmalarında Alan Başkanlığını da yapan Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu’nun başkanlığında alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti yarışma hazırlıklarını tamamladı.

Farklı üniversitelerden ve meslek gruplarından belirlenen uzman jüri üyeleri, çalışma kapsamında Tarihi Pirinç Han, Kapan Han, Eski İpek Han, Çarşıbaşı Meydanı ve Balibey Han’ı gezerek hem sahada tespitler yaptı hem de bölge esnafı ve vatandaşların uygulanacak projeden beklentilerini gözlemledi. Tophane yamaçları ile bölgenin bir bütün olarak ele alınacağı yarışma süreci ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı.

Geleceğe damga vuracak

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde sahada titiz bir çalışma yürüten Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu Başkanlığındaki jüri üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde artık önemli bir noktaya gidildiğini, uygulanacak projenin alanında uzman isimlerle belirleneceğini dile getiren Başkan Aktaş, şunları aktardı:

“Hanlar Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesinde çok değerli ve çok kıymetli bir alan bizim için. Fakat son yıllarda aktivitesini bir miktar kaybettiğini görüyoruz. İnşallah burada oluşturduğumuz heyetimizin
yönlendirmeleriyle yarışma sürecini yakında ilan edeceğiz. Yarışma sonunda ortaya çıkacak projeyi de kamuoyu ile paylaşacağız. Temennimiz Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkması. Yarışmaya Türkiye genelinden ilgi gösterileceğine inanıyorum. Bizim önce şunu çok net tanımlamamız gerekiyor. Ne yapmak istiyoruz? Bu tarihsel süreci nasıl ileriye taşımak istiyoruz, nasıl bir proje ortaya koyup, nasıl fayda üretmek istiyoruz. Sadece bir alanı yıkıp, bir yerleri açmak değil, gerçekten bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Payitaht Bursa’da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor derken gerçekten işin tüm boyutlarını, ekonomik boyutlarında oradaki esnafı da ulaşımı da yaya sirkülasyonunu da ve diğer tüm unsurları da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah Bursa adına en güzel kazanım ortaya çıkacaktır. Ben her bir üyemize de teşekkür ediyorum.” 

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