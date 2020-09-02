BIST 1.087
DOLAR 7,38
EURO 8,77
ALTIN 467,48
HABER /  HDP
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında fezleke hazırlanan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Çelik’in yerel seçim çalışmaları sırasında D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine Çelik hakkında fezleke hazırlayarak TBMM’ye göndermişti.

Müşteki D.K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Çelik’in yurt dışına kaçacağı şeklinde duyum aldığını belirtmiş ve Çelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Çelik’e yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Çelik, söz konusu yasağın kaldırılması için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Başvurusu reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çelik’in başvurusunun reddedilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çelik’in başvurusunu reddetti.

İlgili Haberler
HDP'den ihraç edilmişti! Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar ortaya çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor tarihe damga vuracak
Ömer Çelik'ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış karar
Mustafa Akıncı bu kez ters köşe yaptı! ABD'nin silah ambargosu kararına tepki
'Devletin içine yerleşin' diyen tarikat şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kızı istismardan tutuklandı
Tamer Akkal'dan skandal 'Demirtaş' paylaşımı: Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsi raporu! Midesinden çamur çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk futbol tarihinin en değerli kulübü belli oldu
Ağrı'da karantina kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye alternatif: Erhan Zahavi
Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Rumlara ambargoyu kaldırma kararına tepki
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Yorumlar