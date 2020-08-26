HDP'den ihraç edilmişti! Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar ortaya çıktı

MARDİN'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu.

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2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine gelip, D.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tuma Çelik için önceki gün toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, oy birliğiyle Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti. Komisyon, 2 Eylül'de raporu Karma Komisyon'a gönderdikten sonra Tuma Çelik'ten tekrar savunma yapmasını isteyecek. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından dosya, yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

Tehdit yazışmaları ortaya çıktı

Tuma Çelik'in tecavüz iddialarıyla gündeme geldiği D.K. ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında ve meclise gönderilen fezlekede yer alan cep telefonuyla yapılan yazışmada, Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği ifadeleri yer aldı. Tuma Çelik ile D.K. arasında 2019 yılının Mart, Nisan ve Ağustos aylarında yapılan yazışmalar şöyle:

28 Mart saat: 10.04: - D.K: Umurumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart saat: 17.22: - D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.

2 Nisan saat: 11.09: - D.K: Sana niye acıyayım?

2 Nisan saat: 11.49: - D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.

2 Nisan saat: 12.29 - D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.

22 Nisan saat: 11.49 - D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan saat: 13.46 - D.K.: Beni yollara düşürdün.

22 Nisan saat: 14.07 - Tuma Çelik: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.

1 Ağustos: D.K. - Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.

1 Ağustos saat: 10.20 - Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.

D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, Tuma Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri anlattı. Soruşturma dosyasında müvekkilinin mağduriyetinin yer aldığını anlatan Gürbüz, dokunulmazlığının kaldırılıp, yargılanmasını beklediklerini söyledi. Gürbüz, dosyada başka delillerin de olduğunu ifade etti.

'Müvekkilim ailesini, çocuklarını ateşe atmamak için onur mücadelesini vermiştir'

Tuma Çelik ile D.K. arasında cep telefonuyla yapılan yazışmaları da değerlendiren Gürbüz, soruşturma dosyasında buna benzer birçok delilin mevcut olduğunu belirtti. D.K.'nın devlet korumasında olduğunu kaydeden Gürbüz şu ifadeleri kullandı: