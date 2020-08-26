Bakan Varank sevindiren rakamı paylaştı: 7 ayda yatırım talebi yüzde 28 arttı

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

"Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.

Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık

İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde.

Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." dedi.

Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.



📌Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık



📌İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde.



💡Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz. pic.twitter.com/pUnO6a1MEQ