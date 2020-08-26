Osman Müftüoğlu'ndan maske paylaşımı: Altına da üstüne de imzamı atarım

Ekranlarda ve Hürriyet'teki köşesinde sık sık maske takmanın ve sosyal mesafenin önemi hatırlatan Osman Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

Abone ol

Koronavirüsten korunmak için iki kural unutulmamalı: Maske ve sosyal mesafe...Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu da bu iki kuralı sık sık hatırlatan isimlerden.

Sosyal medya hesabında da uyarılarını yineleyen Osman Hoca'nın son maske paylaşımı olay oldu. Paylaşımına bir de not düşen Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı: