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Osman Müftüoğlu'ndan maske paylaşımı: Altına da üstüne de imzamı atarım

Ekranlarda ve Hürriyet'teki köşesinde sık sık maske takmanın ve sosyal mesafenin önemi hatırlatan Osman Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

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Koronavirüsten  korunmak için iki kural unutulmamalı: Maske ve sosyal mesafe...Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu da bu iki kuralı sık sık hatırlatan isimlerden.

Sosyal medya hesabında da uyarılarını yineleyen Osman Hoca'nın son maske paylaşımı olay oldu. Paylaşımına bir de not düşen Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

SARIMSAK MI YUTSAK, MASKELERİ Mİ TAKSAK?

Maskeye maske takmaya gösterilen direnci anlamakta hala çoook güçlük çeken bir Sağlıkçı Bir hoca bir KOVİD SAVAŞÇISI olarak yukarıdaki paylaşımı fevkalade önemli buldum... Lütfen siz de sık sık aynı paylaşımı İnstagramda Kullanın... Altına da rahat rahat: “OSMAN HOCA yollamış Üstelik altına imzamı da atarım demiş” diye yazmayı da lütfen Unutmayın...

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