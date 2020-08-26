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HABER /  EĞİTİM

'Açılacak mı açılmayacak mı' tartışması sürerken... Özel okullara indirim formülü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yüzde 8 olan KDV oranının düşürülmesi gündeme geldi.

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Koronavirüs vakalarında artış nedeniyle özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesinin ardından velilerde oluşan indirim beklentisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da konuyu yakın takibe aldı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya gelen bakanlık, uzaktan eğitimin devam etmesi halinde eğitim ücretlerinde indirim formüllerini değerlendirdi. 

MEB'den destek talebi

Yapılan toplantılarda özel okul temsilcileri, koronavirüs nedeniyle okul kayıtlarında düşüşler yaşandığını, öğretmen ücretlerinin sıkıntı yaşanmadan ödenmesi için devletten destek beklediklerini ifade etti. 350 bin personeli olan özel okulların bu anlamda devlet okullarından yük aldığı da belirtildi.

"İndirim oranı kadar iade"

Edinilen bilgiye göre, velilerden gelen indirim taleplerine karşılık özel okullarda uygulanan KDV oranının bu dönemde alınmaması önerisi de tartışıldı. Formüle göre, KDV’de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim gündeme gelebilecek.

Özel okullarda okul kirası, öğretmen ücreti gibi giderlerin birbirinden farklı olması nedeniyle farklı indirim oranlarının gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Bir başka formüle göre uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yıl sonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim yapılabilecek.

Koronavirüste gelinen son durumu anlık olarak takip eden bakanlık, özel okullarla birlikte yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar tüm hazırlıkları tamamlayarak, gündeme gelen formüllerle ilgili yol haritasını oluşturacak.

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