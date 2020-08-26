Beşiktaş PAOK'a yenildi Devler Ligi tehlikeye girdi

Beşiktaş’ın PAOK'a 3-1 yenilmesi ülke sıralamasını tehlikeye soktu. 0.700 puan farkla gerimizde olan Ukrayna’ya geçilirsek 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım yollayamayacağız.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sabah'ın haberine göre; UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek

Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022- 23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.

Bir ihtimal daha var

Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.