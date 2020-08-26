BIST 1.094
DOLAR 7,38
EURO 8,71
ALTIN 455,61
HABER /  SPOR

Beşiktaş PAOK'a yenildi Devler Ligi tehlikeye girdi

Beşiktaş’ın PAOK'a 3-1 yenilmesi ülke sıralamasını tehlikeye soktu. 0.700 puan farkla gerimizde olan Ukrayna’ya geçilirsek 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım yollayamayacağız.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sabah'ın haberine göre; UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek
Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022- 23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.

Bir ihtimal daha var
Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?
Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli
Koronavirüsü yenen doktor Orhan Yıldız: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı
Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
Koro müdürü Gürsel Bilmiş'in attığı ‘iç çamaşırlı’ mesaj ortalığı karıştırdı
18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da eniştesini vurdu! Kuaförden geç gelen ablasını dövmüş
İsrail ordusu Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenledi
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Giresun’da SGK prim ödeme süresi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı
İstanbul'da Bruno Taut'un eserine 95 milyon TL değer biçildi 'Taut'un evi' olarak biliniyor
ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı! Başı fena halde dertte
Yorumlar 1 yorum