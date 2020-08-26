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İsrail ordusu Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenledi

Sınırdaki askerine ateş açılmasını gerekçe gösteren İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi. 

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi. Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. 

Kısıtlamalar kaldırıldı

Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi. 

2006'dan bu yana ilk kez 

İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. 

Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.

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