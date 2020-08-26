Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli

26 Ağustos gününe 7.38 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru 7.40'ın üzerine çıktı.Abone ol
Dolar/TL 25 Ağustos'a 7.3770 liradan başlamıştı. Euro/TL de dün günü 8.7165 liradan açmıştı. Dolar/TL daha sonra 7.40'ın, euro/TL ise 8.75'in üzerine tırmandı.
7.4022 seviyesi
Dolar, ekonomideki yapısal sorunların etkisiyle dolar/TL dün 7,4169’a çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Kur şu sıralar 7.4022 seviyesinde işlem görürken euro/TL 8.7470 civarında seyrediyor.
Geç Likidite hamlesi
Merkez Bankası önceki gün piyasaya yüzde 11,25 (Geç Likidite Penceresi) gibi görece yüksek bir faizden para verirken dün GLP’den fonlama yapılmadı.
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