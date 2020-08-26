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Bursa'da kadın hırsız yakayı ele verdi 15 yaşında suç ortağı tutmuş

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da G.U. (30) ile B.B. (15) isimli kadın hırsızlar girdikleri evde ev sahibine yakalandı. 2 hırsız hemen evden kaçsa da polis ekiplerinden kaçamadı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, hırsızlara ulaştı. Olay sonrası G.U.'nun aynı suçtan 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 25 Ağustos'ta, merkez Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi 503 Sokak'ta meydana geldi. N.İ., evinde oturduğu sırada kapının zorlandığını fark etti. Bir süre sonra hırsızlık şüphelileri G.U. ve B.B., eve girdi. N.İ.'yi karşılarında gören şüpheliler, hemen evden kaçtı. N.İ. ise durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından eve giren kişilerin G.U. ve B.B. olduğunu belirleyen ekipler, 1'i çocuk 2 kadının daha önce 30 hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu olduğu ortaya çıktı

Şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan ekipler, aynı gün ikilinin Uğur Mumcu Bulvarı'nda gezdiğini fark etti. Hırsızlık şüphelileri, kendilerini takibe başlayan polisi görünce kaçmak istedi. Ekipler, G.U. ile B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.U. hakkında daha önce işlediği 8 'hırsızlık' suçu nedeniyle 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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