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Korona American Airlines'ı fena vurdu 19 bin çalışanı işten çıkarıyor

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, koronavirüs salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle 19 bin çalışanının işine ekim ayında son verecek.

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American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Ekim itibarıyla personel azaltımına gidileceğini belirtti.

Mesajda, eylül sonuna kadar salgının kontrol altına alınmasının ve hava yolu seyahatine olan talebin normale dönmesinin beklendiği ancak durumun bu yönde gelişmediği aktarıldı.

19 bin çalışan işten çıkarılacak 

Bu kapsamda, koronavirüs salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylül'de sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

Hava yolu şirketinin faydalandığı desteğin süresinin uzatılması halinde işten çıkarmaların önüne geçilebileceği belirtildi.

25 bin çalışan risk altında 

American Airlines, temmuzda, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanının işinin risk altında olduğunu açıklamıştı.

ABD'de hava yolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.

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