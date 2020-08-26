BIST 1.097
DOLAR 7,36
EURO 8,70
ALTIN 454,22
HABER /  YEREL

Karabük’te kız arkadaşıyla tartıştı direksiyonu kırdı

KARABÜK'te tartıştığı kız arkadaşının kullandığı aracın direksiyonunu kıran genç, kazaya neden oldu.

Abone ol

Betül Ç. idaresindeki 78 BE 636 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı’ndan Karabük istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkıp, trafik levhasına çarparak karşı şeride geçti.

Şans eseri karşı istikametten başka bir aracın gelmemesi faciayı engelledi.

Hafif yaralandılar 

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emirhan Y. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün tedavisi ayakta tamamlanırken, diğer yaralı Emirhan Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkek arkadaşı bir anlık sinirle direksiyonu kırdı 

Kaza yaptıktan sonra korku içerisinde kalan kadın sürücünün, seyir halindeyken tartışmaya başladığı erkek arkadaşının bir anlık sinirle direksiyonu çevirdiğini söylediği iddia edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kamuda esnek çalışma genelgesi yayınlandı
THY'den ikram açıklaması: Tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek
İşte Metrobüs yangınındaki dehşet anları
Nihat Hatipoğlu'ndan haber var! Bakın ne istedi?
Bakan Albayrak: Yeni müjdeler vereceğiz
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da temmuz ayının en iyisi Çalhanoğlu
Korona American Airlines'ı fena vurdu 19 bin çalışanı işten çıkarıyor
Messi Barcelona'dan ayrılıyor! İşte ipleri koparan diyalog
Yunanistan iyice saçmaladı! Son Türkiye iddiası güldürdü
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine gönderme
ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı
Yorumlar