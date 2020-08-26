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Gaziantep'te feci olay! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

GAZİANTEP'te silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Evde kanlar içersinde bulunan çiftin cansız bedenleri ekipler tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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Gaziantep'te, bir karı koca evlerinde ölü bulundu. Ölü bulunan karı kocanın, intihar ederek yaşamlarına son verdikleri öğrenildi.

İddiaya göre, Hakan S. ile ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini öğrendi.

Eşini o halde bulunca...

Bunun üzerine dayanamayan Hakan S., evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Karı kocayı evde ölü bulan mahalleli, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen ekipler, karı kocanın cansız bedenini Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İntihar ederek yaşamlarına son veren karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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