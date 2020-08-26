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THY'den ikram açıklaması: Tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti.

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Buna göre tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir.

Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız."
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