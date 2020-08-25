Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında karşılaştığı PAOK'a 3-1 mağlup oldu. PAOK'un golleri Tzolis(2) Pelkas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golünü Larin kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK'a konuk oldu. Toumba Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşma, PAOK'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını kaybetti. Siyah - beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Yunan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ile 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada Cyle Larin kaydetti.

PAOK'un 41. dakikada kullandığı penaltıda Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Beşiktaş'ta yeni transferler sahada

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Bernard Mensah'a ilk 11'de görev verdi.

Welınton penaltı yaptırdı

Siyah - beyazlıların Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk maçında penaltıya sebebiyet verdi. Tecrübeli stoper, 40. dakikada gelişen PAOK atağında ceza sahasında yaptığı müdahale ile rakibini yere düşürdü ve hakem Daniele Doveri beyaz noktayı gösterdi.

PAOK 3-1 BEŞİKTAŞ (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

90' VE MAÇ BİTTİ

82' Ceza sahasına yapılan ortada Umut Nayir'in şutu kalecide kaldı.

77' Sağ taraftan Jeremain Lens'in ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

73' Nkoudou'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

67' Dimitrios Limnios'un sağ taraftan yaptığı ortasında arka direkte Christos Tzolis gelişine bir vuruş yapıyor ve Ersin Destanoğlu topu çeliyor.

63' Bernard Mensah'a yaptığı sert müdahale sonrası Daniele Doveri Omar El Kaddouri'ye sarı kart gösteriyor.

58' Çaprazdan karşı karşıya pozisyonda Ersin golü kurtardı.

54' Christos Tzolis'in pasında topla buluşan Stefan Schwab'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top üstten auta gidiyor.

49' Oğuzhan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Lens'in vuruşunda top kaleciden döndü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: PAOK 3-1 Beşiktaş

44' PAOK takımında oyuncu değişikliği: Sakatlanan Rodrigo oyundan çıktı, Dimitris Limnios oyunda.

42' Tyler Boyd çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

40' Kalecimiz Ersin penaltıyı kurtardı!

40' PAOK penaltı kazandı.

37' GOOOL... PAOK 3-1 Beşiktaş (Larin

30’ GOL... PAOK 3-0 Beşiktaş (Pelkas)

24’ GOL... PAOK 2-0 Beşiktaş (Tzolis)

22' Tyler Boyd'a faul yapan Michailidis sarı kart görüyor.

18' Sol kanatta topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın ortası ceza sahasında hiçbir takım arkadaşını bulmuyor.

11' Dimitris Pelkas'a yaptıuğı müdahale nedeniyle Fabrice N'Sakala sarı kart görüyor.

7’ GOL... PAOK 1-0 Beşiktaş (Tzolis)

2' Cyle Larin için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

1' Hakem Daniele Doveri maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi PAOK başlıyor.