Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Külliyen reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas yetkililerine kabulüne ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz.

Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas’ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır."