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Parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde Osman Çetin (75), yürüyüşe çıktığı parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Çanta sahibi Çetin’e 50 euro verdi.

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Stad Mahallesi’ndeki parkta yürüyüşe çıkan Osman Çetin bir çanta buldu. Çantanın içerisine bakan Çetin, 10 adet çeyrek altın, 110 euro ve 250 Danimarka kronu olduğunu gördü.

Çetin çantayla birlikte Seydişehir Belediyesi’ne gitti. Çantanın Tacettin Kızıl'a ait olduğu anlaşıldı. Görevliler Tacettin Kızıl’ı arayarak çantasının bulunduğunu söyledi. Belediyeye gelerek çantasını Osman Çetin’den teslim alan Kızıl, çantayı bulan Çetin’e 50 euro verdi.

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