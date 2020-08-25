Kırklareli'nde düğünde istek şarkı kavgası sandalyeler havada uçtu

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.

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Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı.

Şaşırtan istek şarkı kavgası...

Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.