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FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

Demirören Haber Ajansı

FIFA, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak milli maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanıdı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), koronavirüs pandemisi nedeniyle dün yaptığı resmi açıklama ile yeni bir karar açıkladı.

Yapılan açıklamada, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına, 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak olan maçlarda milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanındığı kaydedildi.

Öte yandan aynı kural, 14 - 22 Eylül arasında oynanacak kadın milli takım maçlarında, UEFA üyesi kadın futbol takımlarında da geçerli olacak.

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