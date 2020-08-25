Kritik eşiği aşan dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Güne yükselişle başlayan dolar 7.4010 ile tüm zamaların rekorunu kırdı. Bankalar uzun süre sonra ilk kez 'geç likidite penceresi'ni kullandı ve 'örtülü faiz artırımı' sürdü.

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Güne 7.37 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, kısa süreli rekor sonrası yeniden 7.40'ın altına 7.3978 seviyesine geriledi. Dolar/TL daha önce en yüksek seviye olarak 18 Ağustos'ta 7,4005 seviyesini test etmişti.

Öte yandan Merkez Bankası, para politikasını sıkılaştırıcı adımlar atmayı sürdürüyor. Dünya’nın haberine göre uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı.

'Örtülü faiz artırımı' olarak adlandırılıyor

Geç likidite penceresinin faiz oranı, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bulunuyor. Merkez Bankası bankalara politika faiziyle para vermeyince bankalar daha yüksek faizli geç likidite penceresi ve diğer kanallara yöneliyor. Bu politika “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılıyor.

Dolarda son durum

Reuters'a konuşan bir bankacı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaları geç likidite penceresi kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından geç likidite penceresi kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Geleneksel repo ihalesi

“Geleneksel repo ihalelerinde” faiz oranı bankaların yaptığı tekliflere göre belirleniyor. Böylece ihalede faiz, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bir seviyede oluşuyor. Merkez Bankası Salı günü de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. Bu ihalede Merkez Bankası, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı.