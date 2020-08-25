İspanya'dan koronayla mücadele için orduya çağrı

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşayan İspanya’da merkezi hükümet, orduyu salgınla mücadele için göreve çağırdı.

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Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine ordu devreye giriyor.

AFP haber ajansının aktardığına göre Başbakan Pedro Sanchez, ordunun salgınla mücadele konusunda bölgesel yönetimlere destek vereceğini duyurdu. Bir basın toplantısı düzenleyen Sanchez, bölgelere gönderilecek 2 bin civarındaki askerin sağlık hizmetlerine destek sağlamanın yanı sıra vaka takibi konusunda da yardımcı olacağını belirtti.

Vaka sayılarında artış

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam vaka sayısı 405 bin 436’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 872'ye ulaştı.

Önlemler artırıldı

İspanya'da yeni vaka artışlarından dolayı, merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetim farklı önlemler alıyor. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyulması dışında, son iki haftadır alınan diğer önlemlerde disko ve barların kapatılması, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması, en fazla 10 kişinin toplanmasına izin verilmesi, akşam saat 22.00'den sonra plajların kapatılması, vakaların görüldüğü ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamasının tavsiye edilmesi ve toplu PCR testlerinin yapılması gibi ek önlemler açıklanıyor.