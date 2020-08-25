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Antalya'da Ukraynalı kayıp turistten 18 saat sonra haber

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da yürüyüşe çıkan Ukraynalı turist 18 saatlik çalışma sonrası bulundu. Mahsur kalan 43 yaşındaki turist bulunduğu yerden kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kemer'deki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu Serhıı Morozov dün Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Saat 17.40 sıralarında Serhıı Morozov'un sarp kayalık bölgede mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma arama kurtarma timi (JAK) ve 2 jandarma asayiş timi çalışma başlattı.

Göynük Kanyonu ile Ovacık Mahallesi arasında kalan Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Serhıı Morozov'un kanyondan yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda Serhıı Morozov'a bugün bulunduğu bölgeden kurtardı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Morozov'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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