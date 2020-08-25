Güney Kore, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okulları yeniden tatil edildi

GÜNEY KORE’de koronavirüs vaka sayılarının mart ayı düzeyine geri dönmesi üzerine başkent Seul’ün bulunduğu bölgede tüm okullar kapandı. Güney Kore, salgınla mücadelede örnek ülke olarak gösteriliyordu.

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Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore’de, son 12 gündür yeni vakaların üç haneli sayılarla ifade edilmeye başlaması üzerine önlemler artırıldı.

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae; başkent Seul’ün bulunduğu bölgede anaokulları, ilk ve orta dereceli okullarla liselerin kapatıldığını, eğitimin internet üzerinden devam edeceğini duyurdu. Sadece üniversite sınavlarına girecek son sınıf öğrencilerinin uygulamadan muaf tutulacağı açıklandı. Kısıtlamanın en az 11 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Yoo, son iki haftada en az 193 öğrenci ve öğretmenin koronavirüse yakalandığını söyledi.

Vaka sayısı 3 bini geçti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 221’i Seul’de olmak üzere 280 kişide daha koronavirüse rastlandığını duyurdu, böylece son 12 gündeki toplam vaka sayısı 3 bin 175’e ulaştı.

Koronavirüsün ilk sıçradığı ülkelerden olan Güney Kore, derhal kitlesel test yapmaya başlayıp pozitif vakaları saptamış, hem tecrit uygulamış hem de vaka takibi yapmıştı. Bu sayede salgını kısa sürede atlatan ülke, normalleşme adımlarını hayat geçirmişti.

Yeniden sosyalleşmenin başlamasıyla vaka sayılarında ufak artışlar meydana gelse de, sınırlı kısıtlamalarla bu sayı kontrol altında tutulmuştu.

Ancak önceki gün, mart başından beri en yüksek vaka sayısı açıklanması üzerine ülke çapında sıkı önlemler yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda tüm toplantılar, kiliseler ayinleri yasaklandı, gece kulüpleri ve tüm eğlence mekânları, büfeler ve siber kafeler kapatıldı, ayrıca tüm profesyonel spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Yeni salgının kaynağı ise önlemlere muhalefet eden bir Protestan kilisesi olarak görülüyor.